Triora inserita tra i “Villaggi degli Alpinisti”: la soddisfazione dell’assessore regionale Gianni Berrino

Triora. «Triora fa ufficialmente parte del circuito dei ‘Villaggi degli Alpinisti’ diventando un ulteriore volano per il turismo ligure» – commenta l’assessore Gianni Berrino.

«Come assessore al turismo – continua Berrino – sono molto felice di questo prestigioso traguardo, che rappresenta un’opportunità sia per il borgo sia per tutta l’alta valle Argentina. Entrare a far parte di una rete così importante per l’entroterra e per la montagna, di cui fanno parte solo le poche località montane che ne rispecchiano i requisiti, è sinonimo di un grande impegno».

«Un’ulteriore testimonianza che la Liguria non sia solo mare ma anche entroterra e alta montagna e che le Alpi liguri sono una nostra straordinaria un’eccellenza» – conclude l’assessore.