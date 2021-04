Torneo nazionale A. Mura, medaglia d’oro per Fontò e Tahiri della Sanremo Boxe

Sanremo. Ottimi risultati per la Sanremo Boxe al Torneo nazionale A. Mura, svoltosi a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, in Abruzzo dal 22 al 25 aprile. Due giovani pugili oggi hanno conquistato la medaglia d’oro.

Si tratta di Thomas Fontò che ha vinto nella categoria junior 50 kg e di Ilyass Tahiri che si è aggiudicato la categoria youth 52 kg.

Soddisfatti i maestri Tony Fontò, Stefano Veglia e Matteo Calvini, che, nel rispetto delle regole Covid, continuano ad allenare i giovani atleti.