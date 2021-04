Tennis, offese al giudice di linea: Fognini squalificato dal Barcelona Open

Taggia. Debutto negativo per Fabio Fognini al Barcelona Open. L’armese viene squalificato per ‘verbal abuse’ nei confronti di un giudice di linea.

Il tennista di Arma di Taggia, durante il match contro Bernabé Zapata Miralles, sembra che si sia lasciato scappare qualche parola di troppo e così l’arbitro ha deciso di squalificarlo dal Torneo Godó, conosciuto anche come Trofeo Conde de Godó, Open Sabadell Atlántico o Open SEAT (nome dal 1995 al 2007), in programma fino al 25 aprile a Barcellona, in Spagna.

A nulla sono valse le discussioni tra Fognini e il supervisor. La partita è così terminata per 6-0 4-4 a favore del tennista spagnolo, n. 147 del mondo.