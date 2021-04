Taggia. Fabio Fognini parteciperà all’Atp Master 1000 Madrid, in programma dal 2 al 9 maggio.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo la squalifica dal Barcelona Open, torna in campo in Spagna per una nuova sfida: il Mutua Madrid Open.

Il sorteggio del tabellone principale del secondo Master della stagione sarà oggi alle 18.30.