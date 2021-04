Tennis, Jannik Sinner partecipa al Master 1000 Madrid: sarà teste di serie

Bordighera. Jannik Sinner parteciperà all’Atp Master 1000 Madrid, in programma dal 2 al 9 maggio, come teste di serie.

Il tennista che si allena a Bordighera con Riccardo Piatti, dopo aver affrontato il Barcelona Open, torna in campo in Spagna per una nuova sfida: il Mutua Madrid Open.

Sarà la sua prima apparizione nella competizione maschile a Madrid e sarà la sua seconda volta come testa di serie in un Masters 1000, la prima è stata a Miami.