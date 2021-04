Stefano Fazio rappresenta il Motoclub Gentlemen Bordighera a Manzano

Bordighera. Il Motoclub Gentlemen Bordighera ha partecipato alla seconda prova del Campionato Italiano Enduro Under23/Senior Borilli Racing – 24MX, che è andata in scena a Manzano, lo scorso 11 aprile.

Stefano Fazio è sceso in pista al 14° Enduro della Sedia, valevole anche come 8° memorial Marco Novello, in rappresentanza del motoclub bordigotto.

E’ giunto 260esimo nell’Assoluta, 18esimo nella classe Junior 250 2 tempi e 289esimo nella 2^ prova Trofeo Airoh Cross Test.