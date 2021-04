“Sostenibilità in tavola”, per la rassegna Forza della Natura l’incontro con Patrizio Roversi

Sanremo. Nell’ambito dell’evento “Forza della Natura” dedicato a Libereso Guglielmi si terrà mercoledì 21 aprile alle ore 18.00, un importante incontro promosso dalla CNA della Provincia di Imperia dal titolo “Sostenibilità in tavola: l’impegno degli artigiani in difesa dell’ambiente e della salute”. L’incontro si presenterà come un viaggio fra i migliori prodotti tipici del ponente ligure con la partecipazione del noto giornalista e conduttore televisivo Patrizio Roversi.

Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei produttori e delle loro aziende sarà il direttore della CNA di Imperia, Luciano Vazzano.

Questo l’elenco delle aziende che sono state invitate all’incontro: partendo dall’azienda FRANTOIO SANT’AGATA di ONEGLIA della FAMIGLIA MELA che ospita l’evento, ci saranno:

ROSSELLO ALFIO “SANDRO CANESTRELLI” di TAGGIA: Canestrelli di Taggia, Canestrelli al cioccolato, Biscotti di Taggia al finocchio, Granatini

IL PANE DI OZ di MOLINI DI TRIORA: Pane di Molini di Triora, Benedettini, Pandorzo

AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO IL POGGIO DI MARO’ di BADALUCCO: Zafferano di Triora Confettura di pomodori verdi e zafferano Confettura pere e zafferano

BISCOTTIFICIO GIBELLI di VALLECROSIA: Rundi all’olio di oliva, Rundi alla lavanda, Cavagnetti, Canestrelli al fior d’arancio di Vallebona

LA VECCHIA DISTILLERIA DI VALLEBONA di GUGLIELMI PIETRO : Acqua di fiori di arancio amaro di Vallebona (Presidio Slow Food)

AZIENDA AGRICOLA SERENA di BARLA MONICA di BORGOMARO: Marmellata pere e lavanda, Marmellata prugne e zenzero, Marmellata albicocche e lavanda

SAN PIETROLAB di DIANO SAN PIETRO: Spray igienizzanti alla lavanda Boscomare di Imperia e al timo, Creme viso Argan, Aloe vera e calendula, Oli essenziali e prodotti di cosmesi naturale.