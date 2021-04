Sindaci del Ponente chiedono pressione su autorità francesi per ripristino linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo

Ventimiglia. Una lettera recapitata al capo delegazione italiana della Conferenza Intergovernativa del prossimo 5 maggio, è stata sottoscritta da nove sindaci di altrettanti comuni del Ponente ligure per chiedere di esercitare pressioni sulle autorità francesi, affinché collaborino per il ripristino della linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo che dal 2 ottobre scorso è interrotta a causa dei danni provocati dalla tempesta Alex.

A firmare la missiva sono i primi cittadini di Olivetta San Michele, Airole, Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo e Taggia.

«Poiché per un periodo molto lungo non sarà possibile il transito automobilistico attraverso il Tenda – si legge nel documento- si invochi fermamente, presso le competenti autorità francesi, piena collaborazione per consentire il transito ferroviario per la linea Ventimiglia-Limone Piemonte in ordine al nulla osta per i lavori al sud di Breil, in territorio francese, da parte di Rfi, e in ogni e qualsiasi altra successiva occasione, ciò anche al fine di garantire la piena fruizione della circolazione ferroviaria tra il ponente ligure e la provincia du Cuneo».

Oltre a questo, i sindaci chiedono che venga immediatamente ripreso il tema della convenzione tra i due Stati sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Nizza-Ventimiglia e venga portato alla firma dopo decenni di attesa. «Per quanto concerne il transito automobilistico si rileva quanto sia assolutamente necessario decidere in sede di conferenza l’avvio dell’iter progettuale del collegamento stradale – è scritto – Anche alla luce della gravissima situazione viabilistica sulla strada statale 20, nel tratto che da Ventimiglia si snoda lungo i territorio di Airole, Olivetta San Michele fino al confine con Breil-sur-Roya».

Una lettera analoga è stata inviata anche dai sindaci di Cuneo, Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque.