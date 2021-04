Si amplia l’elenco delle farmacie della provincia di Imperia che somministrano i vaccini

Imperia. Si amplia l’elenco delle farmacie liguri che fungono da punti vaccinali territoriali (Pvt) per la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

A seguito degli accordi intercorsi fra l’Unione Ligure Associazioni Titolari di farmacie, Regione Liguria ed Alisa, alle 52 farmacie che hanno iniziato con l’attività lo scorso 29 marzo – prima regione in Italia ad effettuare questo servizio – se ne aggiungeranno infatti altre 53 al via dal 3 maggio, portando il totale dei Pvt in Liguria a 105.

Per questo secondo gruppo di farmacie si partirà lunedì 3 maggio con l’apertura delle prenotazioni e delle agende vaccinali, mentre le inoculazioni vere e proprie inizieranno giovedì 6, una volta completate le fasi di consegna del vaccino.

La fascia di età interessata da queste vaccinazioni è quella delle persone fra i 60 e i 79 anni, le prenotazioni per questo secondo gruppo di farmacie saranno possibili a partire dalle h 11 di lunedì 3 maggio sui consueti canali, a partire dal portale prenotovaccino.regione.liguria.it o direttamente in farmacia.

«Siamo molto soddisfatti di aver ampliato gli accordi già esistenti con la Regione Liguria, Alisa e Liguria Digitale, aumentando i servizi per i cittadini: il nostro impiego anche per l’effettuazione dei tamponi antigenici, il cui avvio è previsto nel giro di sette-dieci giorni, garantirà poi un ulteriore salto di qualità nella lotta al virus. Il forte gradimento espresso della popolazione per i servizi offerti dalla farmacie ci è di grande conforto e stimolo per continuare con decisione in questa battaglia che richiede un impegno comune”, commenta Elisabetta Borachia, presidente dell’Unione Ligure.

La capacità vaccinale garantita dalle farmacie liguri salirà a circa 6 mila somministrazioni a settimana a partire dal 10 maggio.

Ecco l’elenco dei nuovi Pvt, suddivisi per Asl.

ASL 1 (12 farmacie)

GENTILE E BORGO S.AGATA – Imperia

GENTILE E BORGO VIA CASCIONE – Imperia

MEDITERRANEA – Imperia

BUSSANA – Bussana di Sanremo (Im)

COLOMBO – Sanremo (Im)

CEPPI – Pieve di Teco (Im)

GOSO – Vallecrosia (Im)

PORNASSIO – Pornassio (Im)

ROJA – Ventimiglia (Im)

S.GIORGIO – Badalucco (Im)

S.STEFANO AL MARE – Santo Stefano al Mare (Im)

TESTA – Diano Castello (Im)