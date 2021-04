Si alza il sipario sul Grand Prix de Monaco Historique, ospite speciale Charles Leclerc

Monaco. Si alza il sipario sul Grand Prix de Monaco Historique, evento che vede come protagoniste le monoposto che hanno fatto la storia delle corse. Ieri hanno preso il via le sessioni di prove libere di 30 minuti per ogni categoria. Ospite speciale nel paddock di Jean Alesi e René Arnoux, che sono stati invitati a guidare un paio di 312 B3 che hanno corso nel 1974 nelle mani della leggenda della F1 Niki Lauda, è stato il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

Il monegasco ha mostrato nelle storie del suo profilo Instagram che ha assistito dal vivo alla manifestazione rimanendo affascinato dalle Ferrari del passato. Ha guardato da vicino anche il famoso 312 “spazzaneve”, che non ha mai vinto una gara, ma è stato reso famoso dal suo speciale naso largo.

Oggi dalle 8.30 alle 17.50 andranno in scena le sessioni di qualificazione di 25 minuti per ogni categoria, mentre domenica 25 aprile dalle 9 ci saranno le gare.

Il Gran Premio storico di Monaco esiste dal 1997. Si svolge sullo stesso circuito che ospita il Gran Premio di Formula 1 con in più il fascino delle vecchie automobili, che propongono una splendida retrospettiva delle corse automobilistiche. L’evento è organizzato dall’Automobile Club di Monaco (ACM).