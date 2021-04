Serie D, squalificato per una giornata Simone Bregliano della Sanremese

Sanremo. Squalificato per una giornata Simone Bregliano della Sanremese.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo le ultime partite disputate, valide per il girone A di serie D.

Il calciatore non potrà perciò scendere in campo contro Derthona – Sanremese, recupero della settima giornata di ritorno, in programma sabato 24 aprile alle 15 allo stadio Fausto Coppi di Tortona.