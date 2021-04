Serie D, Sanremese-Sestri Levante anticipata a domenica 2 maggio

Sanremo. Sanremese-Sestri Levante è stata anticipata a domenica 2 maggio alle 15.

Inizialmente la partita, valida per la 31esima giornata del girone A del campionato di serie D era in programma per mercoledì 5 maggio, ma è stata anticipata a seguito degli accordi intercorsi tra le due società. Il match andrà perciò in scena domenica al “Comunale” e sarà a porte chiuse.

Lo annuncia la Sanremese sui social: «A seguito degli accordi intercorsi tra le due società, si comunica che la gara con il Sestri Levante, in programma inizialmente mercoledì 5 maggio, si svolgerà in anticipo domenica 2 maggio alle 15 allo stadio Comunale, a porte chiuse».