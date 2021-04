Serie C maschile, il Grafiche Amadeo Rvs Sanremo vince contro la capolista Volley Finale Ligure

Sanremo. Grande prestazione per il Grafiche Amadeo Rvs Sanremo che batte nel recupero infrasettimanale la capolista Volley Finale Ligure per 3 set a 0 (25 a 17 – 25 a 19 – 28 a 26).

Una partita per i primi due set mai messa in discussione, mentre nel terzo c’è stato il ritorno del Finale ma capitan Gazzera e compagni sono riusciti ad imporsi ai vantaggi. La squadra di Cesare Chiozzone apre di fatto il campionato di serie C maschile, infatti il Grafiche Amadeo raggiunge i 15 punti in classifica ed il terzo posto a pari del Volley Eco Savona Vado Ligure.

Il Grafiche ha però ancora 2 incontri da giocare che sono due veri scontri diretti che possono cambiare completamente la classifica, infatti proprio il Finale Ligure è e rimane a 21 punti (partite concluse), Albissola 19, Vado e Grafiche Amadeo 15. Una fuori casa contro il Vado ed una in casa contro l’Albissola Volley può cambiare tutto e se tutto andasse bene potrebbe raggiungere il primo posto. Intanto il coach Cesare Chiozzone afferma: «Primo obiettivo è raggiungere i play off (passano le prime 3 in classifica), ma non sottovalutiamo il fatto del primo posto che ci consentirebbe di alzare il livello dell’obiettivo ovvero dei play off contro il levante e traguardo promozione».