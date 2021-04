Serie A2, Como Nuoto batte Rari Nantes Imperia

Imperia. Como Nuoto batte Rari Nantes Imperia 10-5 : questo è il responso della piscina comunale di Legnano. Le giallorosse, dopo una buona prima parte di gara, sono rimaste sorprese dalle folate delle lariane che hanno scavato il solco nei minuti successivi all’inversione di vasca. Ma è netto il miglioramento nella mentalità rispetto alle ultime uscite.

Le ragazze di Stieber entrano in vasca con la giusta determinazione e, dopo il palo colpito da Lanzoni su penalty, Sara Amoretti apre il tabellino sul ribaltamento dell’azione. La fase di studio tra la due squadre era andata oltre la metà del tempo, interrotta appunto dall’attaccante imperiese. Il fortino difensivo resiste per sei minuti poi le rete di Bianchi porta alla parità, con la quale si giunge alla prima sirena.

Un gol che sblocca le ‘Rane’ comasche: infatti , dopo un solo giro di lancette nel secondo periodo, si portano in vantaggio e nelle azioni successive costruiscono un buon margine. Dietro la Rari regge ma davanti deve ancora oliare alcuni meccanismi: a volte troppo frettolosa al tiro, altre troppo macchinosa. Fatto sta che Como vola sul 4-1 ma un’ottima Sowe respinge il penalty di Lanzoni (terzo rigore parato dal capitano, nelle ultime due partite), evitando un passivo peggiore. A pochi istanti dall’ inversione di campo, Iazzetta trova un grande gol dalla distanza finalizzando una situazione di superiorità numerica. E’ la prima rete stagionale per la classe 2006 che rende giustizia alle giallorosse: il digiuno di gol per 11 minuti appariva una punizione immeritata data la mole di gioco prodotta.

All’inversione di vasca, però, la squadra allenata da Tete Pozzi spinge sull’acceleratore e crea un mini-parziale di 3-0, nei primi due minuti di gioco. La Rari accusa il colpo e il Como non si ferma volando sul 9-2. Stieber richiama le ragazze alla concentrazione e la squadra dimostra di essere ancora viva: due reti imperiesi risollevano così il morale. Prima Comba secca l’estremo difensore avversario con un bolide dalla distanza ritrovando la via del gol che mancava dalla trasferta contro Locatelli. Poi Anna Amoretti trasforma il penalty che porta la Rari sul -5. Il vigore giallorosso, però, sbatte sul muro lombardo che gestisce la situazione, non forza e controlla gli attacchi ospiti. Soltanto Sattin, con una bella conclusione che bacia il palo e si insacca, fa saltare il banco ma, nei minuti finali, Fisco assesta il 10-5 definitivo.

A fine partita, Merci Stieber è apparsa maggiormente soddisfatta rispetto all’ultima uscita. L’allenatrice ha visto dei miglioramenti sia nel gioco che nella mentalità: «Oggi meritavamo qualcosa in più, sicuramente un passivo così ampio non rispecchia la nostra partita. Abbiamo fatto bene in tante situazioni ma soprattutto abbiamo cambiato mentalità. Non abbiamo mollato e siamo sempre apparse vive, contro una squadra costruita certamente per salire. Non posso essere contenta per il risultato, sicuramente son soddisfatta perché eravamo aggressive in difesa e fatto cosa ci eravamo dette. E’ stata anche l’occasione per utilizzare tutte le giocatrici: ha avuto minutaggio anche Giai e Sowe è stata molto brava con tante parate. Abbiamo capito quale sia la giusta mentalità e, ora, dovremo migliorare al tiro, anche se le percentuali sono decisamente migliori rispetto alle recenti partite».

COMO NUOTO – R.N.IMPERIA 10-5

(1-1; 3-1; 5-2; 1-1)

Como Nuoto – Frassinelli; Romano, Fisco 1, Gilardi, Gelimini, Gilardo A. 2, Bianchi 1, Tedesco 1, Romano B. 3, Lanzoni, Pellegatta 1, Redaelli, Cassano 1. All.: Pozzi

Rari Nantes Imperia – Sowe cap., Ang.Amoretti, Martini, S.Amoretti 1, An.Amoretti 1, Mirabella, Cappello, Comba 1, Ferraris, Accordino, Iazzetta 1, Sattin 1, Giai. All.: Stieber

Note: uscite per limite di falli Gilardi V. ( C ) nel terzo periodo e Amoretti S. e Sattin (I) nel quarto. Sup.Num.: Como 3/10 + due rigori sbagliati (palo di Lanzoni e parata da Sowe); Imperia 2/12 + un rigore realizzato.