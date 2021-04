Secondo 25 Aprile con la pandemia, il messaggio dell’Arci Imperia

Imperia. «Liber*, antifascist* e resistenti. Sempre – Sono le parole dell’Arci di Imperia per il 25 aprile 2021 – Una Festa della Liberazione che, per il secondo anno consecutivo, ci trova ad affrontare una pandemia che ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudini. Un 25 aprile per resistere, liber*, e ripartire anche oggi dai valori della democrazia, della solidarietà, dell’antifascismo e della Costituzione per uscire da una crisi senza precedenti. Una Festa della Liberazione per contrastare, senza sottovalutazioni, ogni forma di fascismo, negazionismo, suprematismo, razzismo, odio e discriminazione. Per affermare invece il valore della pace, della libertà, dei diritti di tutt*. In questi mesi abbiamo invitato a sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista, abbiamo sostenuto la legge contro l’omobitransfobia e la misoginia, bloccata al Senato dalla destra, e abbiamo chiesto che venga fatto ogni sforzo per la liberazione di Patrick Zaki. Abbiamo aderito all’appello dell’ANPI Nazionale, che invita a deporre un fiore sotto le targhe dedicate ad antifasciste/i e partigiane/i».