Santo Stefano al Mare. Si chiama SEA-TY, il progetto di European Research Institute realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Comune di Santo Stefano al Mare, l’associazione Reef Check Italia e l’associazione Informare con l’obiettivo di rileggere il legame tra il mare e la città.

Il progetto, ideato dalla biologa marina Monica Previati, è stato presentato stamattina. Il valore è 30mila euro e ha come obiettivo far conoscere e, quindi, tutelare la Secca sottomarina di Santo Stefano e la soprastante prateria di Posidonia come spiega il giornalista e divulgatore scientifico Franco Borgogno dell’ European Research Institute: «Per respirare, bere, mangiare noi abbiamo bisogno del mare e a Santo Stefano c’è una risorsa straordinaria: la Secca. Un unicum assoluto, una risorsa straordinaria dal punto di vista della biodiversità, poco conosciuta e quindi difficile da tutelare. È ovvio che noi proteggiamo meglio ciò che conosciamo bene, quindi il primo obiettivo e far conoscere la Secca di Santo Stefano, la sua straordinaria ricchezza e quella della prateria di Posidonia che c’è sopra. Far conoscere che cosa è la Posidonia perché è importante, perché non deve essere considerata come qualcosa che di fastidioso, ma un elemento prezioso. Poi, far comprendere che la Secca è ricca di Gorgonia da un lato di Spugna dall’altra questo fa sì che ci sia una straordinaria ricchezza di vita, fatto straordinariamente importante per costruire il benessere non solo di questa zona ma di tutti noi».

Foto 5 di 5









«Far conoscere tutto questo è l’obiettivo principale lo faremo in autunno, nel prossimo inverno, lo faremo con immersioni durante questa stagione estiva, lo faremo come eventi pubblici che, hanno, appunto l’obiettivo di spiegare quale straordinaria risorsa ambientale e anche economica sia», conclude Bergogno.

«Come amministrazione comunale di Santo Stefano – dichiara il vicesindaco Donato Piccirilli – puntiamo sull’informazione a residenti e turisti in modo che possano conoscere che la Posidonia, che spesso viene vista come un rifiuto, in realtà è una ricchezza per il nostro mare. In qualche modo frena le onde e permette, poi, all’arenile di crescere. Andremo anche a spiegarlo nelle scuole. Il nostro territorio non è solo la parte emersa, ma anche la parte sommersa per cui noi dobbiamo spiegare e informare di più e questo progetto va in questo senso».

Alla presentazione era presente anche il consigliere delegato all’Ambiente Remo Ferretti.