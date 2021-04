Imperia. Prima campanella non più virtuale per il 70 per cento degli studenti liguri che frequentano le scuole superiori. A partire da oggi, con lo scattare della zona gialla, anche per i ragazzi che frequentano licei e istituti tecnici della provincia di Imperia la possibilità di frequentare le lezioni in presenza è aumentata, passando dal 50 al 70 per cento.

Ingressi scaglionati, per evitare assembramenti fuori dagli istituti, mascherine e distanziamento. I giovani stamani sono entrati in classe rispettando le regole per contrastare il Covid-19.

Anche sugli autobus della Riviera Trasporti non si sono registrate criticità.