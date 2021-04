“Scuole Sicure 2020/2021”, a Sanremo la polizia locale in prima linea contro la droga

Sanremo. Il Comune, attraverso la Polizia Locale, ha partecipato ad un progetto per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti di istruzione superiore presenti sul territorio comunale. Il Ministero dell’Interno, fissando i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, ne ha destinato una quota ai Comuni e il Comando Polizia Locale di Sanremo ha elaborato un apposito progetto denominato “Scuole Sicure 2020/2021”.

Dopo l’esame da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha rilasciato parere favorevole, la Prefettura ha approvato il progetto concedendo un contributo di euro 31.185,85. E’ seguito specifico Protocollo d’Intensa, firmato dal Sindaco e dal Prefetto nel luglio 2020. Il progetto prevede che operatori del Corpo di Polizia Locale, appositamente formati, siano presenti a rotazione nelle diverse scuole, negli orari di inizio e fine delle lezioni, sia in uniforme sia in abiti borghesi, per le seguenti finalità: prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti; sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche collegate allo spaccio e all’assunzione di sostanze stupefacenti; presentarsi come possibile punto di riferimento/interlocutore per casi specifici.

Parte importante del progetto è l’acquisto di un veicolo con allestimento speciale per Polizia Locale attrezzato per il presidio del territorio. La scelta si è indirizzata sull’autovettura Suzuki Vitara Hybrid corrispondente alle attuali esigente del Corpo, che è stata consegnata proprio in questi giorni. L’attività presso le scuole è ripresa dopo alcuni periodi di sospensione della didattica in presenza per l’emergenza epidemiologica in atto. Sono interessati tutti gli istituti di istruzione superiore presenti sul territorio comunale: I.I.S. Amoretti, I.I.S. C. Colombo, I.I.S. G. Marconi, I.I.S. Ruffini- Aicardi, Liceo Statale Cassini.