Sanremo. Apre i battenti, l’inaugurazione è in programma sabato mattina, in via Palazzo a Sanremo “Olio Ansaldi“, terzo punto vendita in provincia dopo i negozi di Imperia in via Bonfante e di Diano Marina, della storica famiglia di produttori d’olio di Lucinasco.

Giuseppe Ansaldi, ex giocatore dell’Imperia calcio, spiega la decisione di sbarcare a Sanremo, sia pure in un momento non facile a causa della pandemia: «Il progetto è partito da Imperia 4 anni fa, poi abbiamo aperto a Diano, ora a Sanremo dove si sentiva il bisogno di un punto vendita di prodotti esclusivamente artigianali come quelli che produciamo noi a Lucinasco, in valle Impero, olio e derivati della filiera, come paté, olive in salamoia e anche trasformati come, per esempio, il pesto».

Il brand Ansaldi, si completa con una linea di prodotti di biocosmesi alla lavanda e, appunto, all’olio d’oliva. Oltre ai 3 negozi, tutti a gestione familiare, Olio Ansaldi vende anche on line.