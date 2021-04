Santo Stefano al Mare, problema atavico sulla fogna provoca scarico nel Rio Torre

Santo Stefano al Mare. Problema atavico sulla condotta fognaria che serve il quartiere di via Ponte Romano provoca scarico incontrollato di liquami nel Rio Torre e conseguenti disagi per i residenti. Sono intervenuti nel primo pomeriggio i tecnici del Comune per questo problema, più volte segnalato dalla cittadinanza, che interessa un tratto della fognatura comunale.

Per individuare il punto esatto dove si verifica il “troppo pieno” che provoca lo scarico nel Rio Torre, gli operai della ditta incaricata hanno dovuto percorre oltre 400 metri sotto terra, seguendo il canale di scolo. Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che la fogna venga costantemente intasata da una serie di scarichi anomali. Nell’operazione di pulizia (vedi video) sono stati trovati, infatti, strofinacci e asciugamani che nel wc non dovrebbero mai finirci.

Il problema è stato quindi provvisoriamente risolto, in attesa che dal municipio si strutturi un intervento risolutivo. «Siamo intervenuti di nuovo oggi per questo problema noto già alla precedente amministrazione -, spiega il sindaco Marcello Pallini. Non era facile trovare la perdita perché è localizzata in un punto difficilmente raggiungibile. Come amministrazione continueremo ad intervenire con costanza per mantenere lo scarico libero da intoppi, in attesa di portare a termine un progetto per risolvere definitivamente il disservizio».