Santo Stefano al Mare dedica il giardino belvedere a suor Giacoma Coltrini: il ricordo del vice presidente Piana

Santo Stefano al Mare. Parteciperà anche il vice presidente e assessore all’Agricoltura, Pesca e Marketing Territoriale di Regione Liguria Alessandro Piana all’inaugurazione del Giardino belvedere intitolato a Suor Giacoma Coltrini a due anni dalla scomparsa, che si terrà sabato 1 maggio alle 10 a Santo Stefano al Mare presso il Lungomare Gianni Cozzi (sopra la rotonda) alla presenza del sindaco Marcello Pallini e del parroco monsignor Umberto Toffani.

«Un esempio – dichiara il vice presidente Piana – di dedizione e di altruismo per il mondo della fede e, in particolare, per tutta la comunità sanstevese che la religiosa delle suore di S. Dorotea servì per molti anni, crescendo diverse generazioni di giovani e offrendo assistenza agli anziani».