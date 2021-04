Sanremo, volontari ripuliscono via Monte Ortigara dai rifiuti. Rizzo (M5S): «Ci aspettiamo il sostegno del Comune»

Sanremo. «Ringraziamo l’assessore all’Ambiente del Comune Lucia Artusi per le belle parole spese nei confronti dei volontari di Coldirodi che domenica scorsa hanno dato il via a una delle prime pulizie straordinarie di via Monte Ortigara. L’attività dei volontari continuerà ad andare avanti e per questo ci aspettiamo il supporto dell’amministrazione comunale», a parlare è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Roberto Rizzo.

L’esponente pentastellato era stato uno dei promotori dell’iniziativa spontanea di un gruppo di collantini che aveva portato alla luce un mare di rifiuti ingombranti abbandonati nel corso degli anni (anche decenni) in via Monte Ortigara, tra le più belle mulattiere panoramiche della Città dei Fiori.

«A nome mio e della cittadinanza di Coldirodi – prosegue Rizzo – vorrei far sapere all’assessore Artusi che questa deve essere la prima di una serie di bonifiche che ci auguriamo possano essere sostenute anche dall’amministrazione civica. Il mio ringraziamento, infine, va a tutti i volontari che domenica si sono riuniti per iniziare a porre rimedio a una situazione incresciosa che continua da 40 anni».

(Il consigliere Roberto Rizzo)