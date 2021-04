Sanremo, torna il consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in adunanza pubblica (in modalità telematica), per il giorno venerdì 30 aprile 2021, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) approvazione verbali della seduta precedente del 14.04.2021 dal n. 11 al n. 18

3) settore segretario generale – servizio tributi istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvazione regolamento (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 34