Sanremo, spaccio di droga: arrestati due cinquantenni

Sanremo. La Polizia di Stato e la polizia locale di Sanremo, nel corso di un’operazione congiunta finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato nella giornata di ieri due uomini di 50 e 49 anni.

Gli agenti della polizia locale già da tempo avevano notato alcuni movimenti in piazza Colombo ed in particolare la costante presenza dei due soggetti che, già noti alle forze dell’ordine, avevano approfittato della zona per compiere attività illecite. D’intesa con la polizia giudiziaria del commissariato, sono stati pertanto predisposti alcuni servizi di appostamento che hanno evidenziato una probabile cessione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri è stato notato un individuo che, dopo breve contatto con uno dei due, ha acquistato un involucro dall’altro. Bloccato, è stato trovato in possesso dell’hashish appena acquistato.

A seguito della perquisizione presso i domicili dei due soggetti coinvolti nel traffico sono stati rinvenuti circa 80 grammi di hashish suddiviso in più pezzi, 10 grammi di stupefacente di altro genere, un bilancino per il confezionamento dello stupefacente e la somma di circa 200 euro.

Entrambi gli uomini sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista del processo per direttissima che, tenutosi in data odierna, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma giornaliero.