Sanremo, “Protagonisti del cambiamento” incontro pubblico online con il dottor Roberto Ravera

Sanremo. «La sveglia suona, ma non c’è fretta: basta accendere il computer, controllare il microfono e che la videocamera sia spenta: la scuola e l’università con la DaD arrivano a casa, più o meno puntuale a seconda della connessione interne – si legge in una nota stampa, che prosegue – A casa, però, non ci sono i compagni, manca la complicità, stare attenti alle lezioni è più difficile, distrarsi invece è facilissimo. Il passaggio dalle lezioni in presenza a quelle a distanza ha sconvolto in modo significativo la vita degli studenti, di ogni ordine e grado, e delle loro famiglie, creando un rischio potenziale per il benessere psicologico dei giovani. E quelli che non vanno a scuola, che sono in attesa della prima occupazione, che non sanno ancora bene come investire la propria vita. Non ci sono più giovani per le strade. Il futuro è ancora più sbiadito. Dove non c’è progettualità, c’è indolenza, inerzia, insensibilità, apatia. A mancare non è lo Spritz, l’aperitivo, ma il senso dell’aperitivo. I cosiddetti “ristori” prima o poi arriveranno e tra pochi giorni, magari, riprenderà la cosiddetta movida. Un giovane può sopravvivere senza bere uno Spritz o un drink e magari a molti non ha fatto male allontanarsi da abitudini poco sane come bere tanto, dormire poco; ma la birretta con l’amico è quel momento di condivisione e di distacco, in cui si fa qualcosa con un’altra persona e che rinforza un legame. Il confronto è sempre crescita. Vivere un confronto significa affrontare se stessi. Tutto questo è per tanti venuto meno, accendendo una importante spia d’allarme. Ovviamente il discorso non vale per tutti. Molti giovani hanno reagito, adattandosi, modificando le relazioni. Molti altri però non hanno accettato il cambiamento, trovandolo ingiusto e finendo per subirlo: sono quelli che la pagheranno di più. Perché, attenzione, tutto questo non durerà il tempo di una pandemia. A noi adulti, altrettanto frantumati e preoccupati, spetta ancora un ruolo decisivo. Per più tempo siamo stati testimoni del bello, abbiamo accumulato esperienze, sappiamo che il bello e il brutto si alternano. Possiamo aiutare i più giovani ad avere uno sguardo aperto, a guardare l’orizzonte».

«Questo è un invito indicato per adulti, per educatori, per genitori, per insegnanti – prosegue il comunicato – Ci confronteremo e ascolteremo l’importante contributo del dottor Roberto Ravera, primario della struttura complessa di Psicologia di Asl1, venerdì 23 aprile 2021 alle ore 21 su piattaforma Zoom cliccando su questo link: https://us02web.zoom.us/j/89178799780?pwd=L0l5eTYyYTFkZ3d3bndUallBWHNDZz09»

L’incontro sarà anche in diretta su Youtube e quindi reperibile anche in differita. L’incontro è pubblico e organizzato dall’Azione Cattolica della parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Sanremo.