Sanremo, multato per un nido di processionaria «Mai visto uno, il Comune vuol far cassa»

Sanremo. «Secondo me il Comune ha bisogno di soldi e fa cassa anche in questo modo». A dirlo è Paolo, un residente di via Gabriele d’Annunzio, che sostiene di essere stato multato ingiustamente dalla polizia municipale.

«Qualche giorno fa – come lui stesso racconta – sono stato raggiunto da un avviso di contestazione, dove si sostiene che io avrei lasciato nidificare la processionaria sui rami di un pino che cresce in campagna da me. Questo non è assolutamente vero – spiega Paolo – sia io che mia moglie teniamo molto curato quel giardino. E non abbiamo visto neanche una larva dell’insetto».

L’uomo dice che la multa è di 114 euro, non è – sempre secondo la testimonianza – corredata da foto e che quest’ultime sarebbero custodite presso il Comando della polizia locale.