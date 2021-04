Sanremo, l’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala: la programmazione dei film dal 22 aprile

Sanremo. L’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala.

Nuovi film in entrata questa settimana:

– “Kentannos” – il racconto di vita delle persone più longeve del mondo. Solo Dio conosce il segreto della vita eterna… o forse no. Qualcun altro sembra averne scoperto la chiave: una madre con figli ottantenni, un poliziotto che dà lezioni di salsa.

– “L’alfabeto di Peter Greenway” – l’artista visiva Saskia Boddeke racconta il marito in maniera ironica e sperimentale in un alfabeto filmico poetico e surreale.

– “Partisan” – attraverso questa favola nera, Kleiman racconta in forma metaforica la tragedia dei bambini soldato cui è proibita la disobbedienza alla regola omicida.

– “Monos – un gioco da ragazzi” – Un thriller che colpisce per forza tensione e per una colonna sonora tra le più intense degli ultimi anni. Un avvincente thriller nella giungla colombiana.

– “Torna a casa , Jimi! – 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro” – Nicosia, capitale di

Cipro. Secondo la legge locale, nessun animale, pianta o altro prodotto può essere trasferito dal settore greco dell’isola a quello turco o viceversa.

– “Paradise – Una nuova vita” – Un uomo sotto protezione si trova negli steddi luoghi di chi ha denunciato. Un film lunare che oscilla fra il comico, il tragico e il surreale. Un esperimento interessante.

– “La tartaruga rossa” – un racconto fantastico che ruota attorno ad un uomo abbandonato su un’isola deserta. Scampato a una tempesta tropicale e spiaggiato su un’isola deserta, un uomo si organizza per la sopravvivenza.

– “Ritratto di famiglia con tempesta” – Un padre sembra perdere il legame con la propria famiglia. Servirà una tempesta per rimettere a posto le cose. Un’ode all’istante, solo rifugio di un mondo dove niente è permanente, soprattutto le relazioni umane.

Ecco la programmazione dall’22 aprile:

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film “Kentannos” al prezzo di € 6,99

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film “L’alfabeto di Peter Greenway” al prezzo di € 2,90

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “Partisan” al prezzo di € 3,00

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “Monos – un gioco da ragazzi” al prezzo di € 2,90

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “Torna a casa , Jimi!“ al prezzo di € 3,90

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “Paradise – Una nuova vita” al prezzo di € 4,90

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film “La tartaruga rossa” al prezzo di € 2,50

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso “Ritratto di famiglia con tempesta” al prezzo di € 3,90.

Per informazioni andare sul sito www.aristonsanremo.com.