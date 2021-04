Sanremo. Sono giorni di bilanci per l’amministrazione Biancheri-bis che questa mattina ha presentato i risultati di sei anni di gestione della società partecipata Amaie Energia. Alla presenza degli assessori Lucia Artusi e Massimo Rossano, dell’intero Cda di Amaie Energia guidato dal presidente e amministratore delegato Andrea Gorlero, del direttore generale Luca Pesce e del membro del Cda di Amaie Matteo Andracco, il sindaco Alberto Biancheri ha fatto il punto sulle prospettive che si pongono di fronte ad Amaie Energia che dal primo di aprile è subentrata ufficialmente nella gestione della pista ciclabile.

«Ci sono stati momenti difficili per la nostra pista ciclabile, con lo spettro di un inaccettabile fallimento dietro l’angolo. Grazie all’impegno dei sindaci, della Regione con Filse e di Amaie Energia, dal 1° di aprile è iniziata ufficialmente la gestione della ciclovia da Sanremo a San Lorenzo al Mare da parte della nostra società partecipata», ha spiegato il primo cittadino, aprendo la conferenza stampa che si è tenuta stamattina in videoconferenza da Palazzo Bellevue.

«A mio avviso da oggi deve iniziare una nuova pagina della storia della ciclovia, puntando sulla promozione di questa infrastruttura e sulla dovuta manutenzione ordinaria e straordinaria. Come amministrazione, quando abbiamo scelto sei anni fa di affidare la gestione dei rifiuti urbani ad un’azienda pubblica, credevamo che questa soluzione potesse permetterci di confrontarci più direttamente sull’avvio del porta a porta. La crescita che ha conosciuto, poi, negli anni, Amaie Energia, la sta portando a diventare una multiutility che gestirà la pista ciclabile, il mercato dei fiori, che ospiterà un polo scolastico nella sua sede di Valle Armea, gli impianti sportivi realizzati nel plateatico e che si sta accreditando per diventare una delle più grandi realtà a livello ligure nella raccolta differenziata. A tal proposito vorrei esprimere il mio ringraziamento – conclude Biancheri – all’amministrazione che ha condiviso la scelta di costituire Amaie Energia, al Cda, al presidente Gorlero, ai dipendenti e ai Comuni che stanno credendo e condividendo questo percorso. Puntare su una società pubblica partecipata è stata la scelta vincente per la città».

«Ringrazio il sindaco per le parole spese nei nostri confronti che rappresentano il miglior riconoscimento all’impegno che stiamo mettendo in Amaie Energia, ha continuato il presidente Andrea Gorlero. Dal primo di aprile è scattata l’entrata formale della gestione della pista ciclabile da parte di Amaie Energia. Il primo impegno sarà intervenire con dei piccoli lavori, quantificati in circa 50 mila euro, per porre rimedio alle segnalazioni più importanti che ci sono arrivate per quanto riguarda il manto della ciclopista.

In questi sei anni – prosegue il presidente del Cda e Ad – Amaie Energia ha dato delle risposte settoriali quando si sono presentate delle emergenze. Pensiamo al primo passo dato dal passaggio dalla gestione privata per quanto concerne il settore dell’Ambiente, alla liquidazione di Area24, all’emergenza scolastica che ha coinvolto il plesso delle Pascoli. Nonostante il Covid, Amaie Energia chiude il bilancio di quest’anno con un utile di 100 mila euro, riuscendo a distribuire anche un dividendo al Comune che ne ha particolare necessità in questo periodo di difficoltà per le finanze pubbliche».

«Amaie Energia sta diventando una multiutility di riferimento sul piano provinciale e su quello regionale, ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Lucia Artusi. Sotto il profilo della raccolta differenziata, con l’approvazione del nuovo ambito territoriale che prevede la gestione in altri 18 Comuni oltre Sanremo, Amaie Energia diventerà una delle società più grandi della Liguria per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Con il direttore Pesce stiamo già preparando la modifica del capitolato d’appalto per andare a migliorare il servizio, con particolare riferimento alle criticità che riguardano soprattutto la gestione nel nostro Comune».

«Tra i prossimi obiettivi – conclude il consigliere di amministrazione Antonio Fera – ci sarà anche la creazione di una squadra di manutenzione interna ad Amaie Energia pensata per dare una risposta celere ai piccoli problemi che interessano la cittadinanza».

Con i suoi 210 dipendenti all’attivo, Amaie Energia ha rappresentato anche una grande fonte di occupazione per il territorio. «Credo che quando sarà completato il nuovo ambito andremo ad assumere altri 70 lavoratori più 30 unità stagionali da impiegare nella gestione di alcuni stabilimenti balneari», conclude Andrea Gorlero.