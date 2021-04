Sanremo, il capitano Boccucci dismette i panni da militare. Il saluto del sindaco Alberto Biancheri

Sanremo. «Questa mattina in Comune è passato a salutarmi il comandante dei Carabinieri Mario Boccucci, che a giorni si congederà dall’Arma. A lui va il mio sincero ringraziamento per l’ottima collaborazione e per l’eccezionale disponibilità che da sindaco ho sempre avuto in questi anni, cogliendo l’occasione per estendere i ringraziamenti a tutte le donne e gli uomini in forza alla Compagnia di Sanremo per l’importante lavoro svolto quotidianamente per la città di Sanremo e la sua comunità». A parlare è il primo cittadino della Città dei Fiori Alberto Biancheri che così ringrazia pubblicamente il capitano Mario Boccucci, alla guida della compagnia dei carabinieri di Sanremo che a partire da domani dismetterà i panni da militare, lasciando l’Arma per dedicarsi a una nuova carriera professionale nel settore finanziario.

