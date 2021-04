Sanremo, edizione straordinaria di “Alle cinque della sera” sul sito dell’Ariston

Sanremo. Il Teatro Ariston e la Compagnia AristonProballet festeggiano la giornata internazionale della danza perché la danza, la musica, il canto, il teatro in generale sono il cuore della società, sono un modo per imparare a conoscere sé stessi e poi conoscere il mondo con un’intensità e una verità differente. Giovedì 29 aprile un’edizione straordinaria di “Alle cinque della sera” sarà perciò visibile sul sito www.aristonsanremo.com

La danza è la miglior forma di pulizia interiore, è la giusta occasione per mettere alla prova se stessi. Fare danza significa raccogliere a piene mani la volontà di pulirsi e vedersi con occhi nuovi, è un’esperienza che ci permette di entrare a contatto con la nostra essenza profonda. Danzare è una reale forma di pulizia interiore con un risvolto assolutamente sociale, è una purificazione, è un igiene rispetto a tante contaminazioni di cui è pieno il mondo, sia a livello spirituale che materiale.

Portando la vita in scena, l’essere umano svela l’essere umano a se stesso, nella sua natura e indole, nei suoi vizi e nei suoi pregi. Fare e studiare danza ci permette di evolvere attraverso la connessione sociale con altri individui uniti insieme da una sperimentazione su se stessi e da una passione, si arriva a giocare con se stessi e si giunge alla possibilità di ridere anche di sé attraverso una conoscenza di sé che passa dal corpo e diventa un lavoro completo su se stessi.

Quindi il Teatro e la danza sono di per sé già una cura, in questo periodo così malato, per il nostro fisico e per il nostro cuore attraverso una disciplina e una tecnica che si fonde a sapienza e umanità, la compagnia Ariston Proballet e i suoi direttori Sabrina Rinaldi e Marcello Algeri vuole festeggiare assieme al teatro Ariston e a tutta la famiglia Vacchino questa giornata internazionale della danza per ricordare proprio tutto questo e regalare a tutti un mondo sbalorditivo, pulito, disciplinato e creativo che serva da rinascita armonia, libertà, lavoro.