Sanremo. Una spedizione di volontari ha ripulito oggi via Monte Ortigara, strada che dal paese di Coldirodi porta verso Sanromolo. Il gruppo di cittadini, tutti collantini, sono stati guidati dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle Roberto Rizzo per una pulizia straordinaria dei sentieri e della strada principale. I volontari hanno trovato diverse cataste di rifiuti, anche ingombranti come lavatrici e motorini abbandonati.

Nel corso del pomeriggio a portare il proprio sostegno ai cittadini di Coldirodi è stato anche il gruppo dei Deplasticati. Infine, insieme a loro, sopraggiunti per verificare la situazione, anche i consiglieri comunali Marco Viale, Sara Tonegutti e Carlo Biancheri. Così come concordato con la società che si occupa della raccolta differenziata, Amaie Energia, domani mattina Amaie si preoccuperà di andare a raccogliere rifiuti che sono stati ammassati dai volontari a bordo strada.

Roberto Rizzo del M5s dichiara: «Abbiamo voluto dare un segnalare a tutti coloro che vengono sopra Coldirodi ad abbandonare i loro rifiuti, da ora in poi faremo delle pulizie costanti della zona e cercheremo di presidiare il territorio grazie all’aiuto dei volontari che si sono uniti oggi per dissuadere e scoraggiare e se possibile anche scovare gli incivili che vengono da queste parti per abbandonare i rifiuti».

Vista la mole di rifiuti trovati, forse alcuni cittadini di Sanremo dovrebbero guardarsi allo specchio e chiedersi, con due centri di raccolta gratuiti sul territorio, per quale motivo devono andare a inquinare i sentieri, quando potrebbero smaltire gratuitamente i rifiuti nei centri preposti.