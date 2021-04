Sanremo, blitz di polizia e municipale in piazza Colombo: i complimenti dei consiglieri Il Grande, Moreno e Cutellè

Sanremo. I consiglieri Il Grande, Moreno e Cutellè desiderano complimentarsi per il nuovo blitz eseguito in

piazza Colombo dalla Polizia Municipale congiuntamente alla Polizia Giudiziaria del Commissariato

e per il loro costante impegno a contrastare lo spaccio di droga in città.

«Purtroppo la situazione in cui versano alcune zone del centro città, come ad esempio i Giardini medaglie d’oro sanremesi, presenta condizioni di grave degrado e insicurezza tale da non consentire la fruizione delle stesse zone da parte dei cittadini ed, in particolare, delle famiglie con bambini.

Per questo motivo intendiamo programmare, al più presto, degli incontri con le Forze dell’ordine e con la Polizia Municipale congiuntamente agli Uffici comunali per individuare delle soluzioni che consentano di riconsegnare dette aree alla fruizione della cittadinanza in sicurezza» – dicono i consiglieri.