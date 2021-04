Sanremo, banchetto di Fratelli d’Italia in via Escoffier

Sanremo. Fratelli d’Italia Sanremo organizza, nel rispetto della normativa Covid, sabato 17 aprile un banchetto in via Escoffier (dalla statua Mike Buongiorno) dalle 10 alle 18 dove ci si potrà tesserare al partito e dove sarà possibile firmare per 4 proposte di legge.

Il portavoce Antonino Consiglio dichiara: «Sarà il primo di una serie di banchetti che faremo a Sanremo per far conoscere l’attività del nostro partito sia a livello nazionale che locale e regionale».

Saranno presenti oltre al direttivo e gli attivisti di Fratelli d’Italia Sanremo anche l’assessore regionali Gianni Berrino, la consigliera regionale Veronica Russo e i consiglieri comunali Luca Lombardi e Federica Cozza.