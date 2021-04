Rolex Monte-Carlo Masters, Fognini ko: Ruud sconfigge l’armese

Monaco. Fabio Fognini perde contro Casper Ruud ai quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters.

L’armese, dopo aver battuto Miomir Kecmanović, Jordan Thompson e Filip Krajinović, oggi è tornato sui campi in terra rossa del Country Club nel Principato di Monaco, dove ha giocato contro il tennista norvegese che lo ha sconfitto in due set. Fognini cede alla fine per 4-6 3-6 nel match valido per il singolare maschile della 114a edizione del torneo. Termina così il tentativo del campione in carica di ripetere il successo conquistato nel 2019.

Il tennista di Arma di Taggia tornerà però in campo in serata per giocare i quarti di finale del doppio maschile dell’Atp Montecarlo, dove, insieme a Diego Sebastián Schwartzman, dovrà affrontare la coppia formata da Robert Farah Maksoud e Juan Sebastián Cabal.

(Foto da pagina Facebook di Fabio Fognini)