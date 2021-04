Rolex Monte-Carlo Masters, Fognini e Schwartzman perdono il doppio

Monaco. Brutta giornata per Fabio Fognini che perde anche nel doppio maschile del Rolex Monte-Carlo Masters.

L’armese, dopo essere stato sconfitto da Casper Ruud ai quarti di finale del singolare maschile dell’Atp Montecarlo, in serata è tornato sui campi in terra rossa del Country Club nel Principato di Monaco, dove, insieme a Diego Sebastián Schwartzman, ha giocato contro la coppia formata da Robert Farah Maksoud e Juan Sebastián Cabal, cedendo alla fine per 6-7 5-7.

Un match combattuto che si è concluso però con la sconfitta del duo italo-argentino.

(Foto da pagina Facebook di Fabio Fognini)