Rocchetta Nervina, il Comune punta sugli “ostelli”: ecco il bando per affittare gli immobili

Rocchetta Nervina. Creare degli ostelli per ospitare turisti. E’ questa l’intenzione del comune di Rocchetta Nervina che ha emesso un avviso di asta pubblica per la locazione, con vincolo di destinazione esclusiva ad “ostello”, di un immobile di proprietà comunale suddiviso in piano seminterrato, piano primo, secondo, terzo e relative pertinenze/giardino dell’immobile, situato al civico 36 di viale Rimembranze.

Lo stabile ha le seguenti dimensioni:

a) piano seminterrato mq. 62.85 (esclusi mq.139,79 riservati a magazzini comunali);

b) piano terra mq. 235,91;

c) piano primo mq. 238,45

d) piano secondo mq. 233,51

Rimane escluso dalla locazione il magazzino sito nel seminterrato dell’edificio, che resterà a disposizione del Comune.

Il contratto avrà la durata di tre anni, rinnovabili per altri tre. Fino a novanta giorni prima della scadenza del primo triennio, ciascuna delle parti potrà dare disdetta mediante raccomandata AR o PEC inviata all’altra parte. I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta, unitamente alla documentazione, come prescritto nel bando integrale, a mezzo raccomandata postale, PEC (comunedirocchettanervina@legalmail.it), corriere o a mano al Comune di Rocchetta Nervina – Via Rimembranza, 17 – 18030 Rocchetta Nervina, entro le 13 del 9 maggio prossimo. Il canone annuo posto a base di gara è di 6.000 euro. Sono ammesse esclusivamente offerte alla pari o in aumento. Tutta la documentazione tecnica ed amministrativa può essere visionata e richiesta in copia, su appuntamento, dal lunedì al venerdì (ore 9.30-13), presso la Sede comunale. Il bando integrale contenente le norme per la partecipazione è scaricabile dal sito internet del Comune.