Sanremo. Oggi il gruppo consigliare di Cambiamo!, su proposta del consigliere regionale Chiara Cerri, ha presentato un ordine del giorno a sostegno della riapertura al pubblico in tempi brevi del Casinò Municipale di Sanremo.

«Sono soddisfatta che la mia proposta sia stata accolta da tutti i membri del gruppo consigliare di Cambiamo! – afferma il consigliere regionale di Cambiamo! Chiara Cerri, che prosegue – Richiediamo al presidente Giovanni Toti ed alla Giunta di attivarsi presso il Governo affinché il Casinò Municipale di Sanremo venga riaperto in tempi brevi.

La Casa da Gioco rappresenta un importante riferimento economico e turistico, quindi la sua riapertura è fondamentale, non solo per i dipendenti della struttura e dell’indotto, ma per l’intero Ponente. La data ipotizzata, ma non ancora confermata, del 2 giugno è lontana ed andrebbe ad incidere negativamente sia su una situazione aziendale già compromessa, sia sui bilanci comunali di Sanremo. Speriamo, quindi, che la struttura possa aprire in sicurezza al più presto».