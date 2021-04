Imperia. Sono stati messi a dimora oggi due alberi, un sorbo e un leccio, rispettivamente nel prato della torre di Cipressa e nella scuola di San Lorenzo al Mare.

L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Riva S. Stefano Golfo delle Torri in collaborazione con le amministrazioni comunali e l’Istituto comprensivo di Riva Ligure San Lorenzo al Mare, fa parte di un progetto più ampio che vede coinvolti 10 comuni.

«Dopo aver piantato settimana scorsa i primi alberi a Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio, oggi proseguiamo con il ‘service’ dal titolo ‘Piantiamo un albero – Progetto linea Green’» – ha commentato la presidente del Lions Club, Silvana D’Aloisio.

L’iniziativa, valsa il premio e il riconoscimento ufficiale del Lions Club International, prevede di creare una linea immaginaria che vada a unire i paesi del comprensorio grazie alla piantumazione di 10 alberi, uno per ogni comune. Nei prossimi giorni verranno piantati gli ultimi cinque: a Riva Ligure, Costarainera, Civezza, Pietrabruna e Castellaro. «Verrà così a crearsi un vero e proprio percorso green che unirà il mare all’entroterra, oltre a portare alla riscoperta dei nostri magnifici borghi» – ha proseguito la presidente.

Le piantumazioni di questo pomeriggio si sono tenute alla presenza della dirigente scolastica Paola Baroni, che ha sostenuto fortemente il progetto, e degli studenti delle rispettive scuole elementari. Cerimonie semplici ma significative, effettuate nel rigido rispetto delle normative anti-Covid.

Cristina Pavesi, assessore al Turismo e Manifestazioni del comune di Cipressa, ha dichiarato: «Si tratta di una bella idea. Tutto ciò che riguarda la natura, il rispetto dell’ambiente e che coinvolge i bambini è sicuramente da supportare. I nostri ragazzi si ricorderanno questo momento e capiranno l’importanza di questo gesto».

«Gli alberi sono vita – hanno aggiunto il sindaco di San Lorenzo al Mare, Paolo Tornatore, e la sua vice, Marina Avegno – Quando si pianta un albero non lo si fa mai per sé stessi, ma lo si fa per le future generazioni». «Io stesso – ha proseguito Tornatore – ho recentemente piantato una quarantina di ulivi. Ci vorranno anni prima di vederli in produzione, ma è un gesto di responsabilità, di ripristino dei territori e dell’ambiente che ci circonda. Ringrazio i Lions per averci coinvolto». Presenti questo pomeriggio anche gli sponsor: l’architetto Mariateresa Minari, Cantine Sansteva e Tini Giardini.