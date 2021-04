Prosegue in provincia di Imperia la campagna di tesseramento 2021 della Lega

Imperia. «La campagna tesseramento 2021 per la Lega è in piena attività. Domani in provincia di Imperia sarà possibile incontrare i militanti in una serie di gazebo sul territorio da Imperia a Sanremo, da Ventimiglia a Camporosso.

Una mobilitazione nel pieno rispetto delle norme sanitarie per confermare la vocazione della Lega, sempre tra la gente. L’elenco in costante aggiornamento sui profili Facebook e Telegram della Lega Liguria».

Lo dice in una nota il deputato Flavio Di Muro, commissario provinciale della Lega a Imperia.