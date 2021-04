Primavera in ritardo, Sanremo proroga l’accensione dei riscaldamenti anche sulla costa

Sanremo. Sembra che la primavera, e non solo nella Citta dei Fiori, stenti ad arrivare. Soprattutto per quanti riguarda il clima, che sembra riserverà ancora per giorni temperature al di sotto della media del periodo.

A palazzo Bellevue lo sanno bene, tanto da permettere la proroga nell’accensione dei riscaldamenti nella “Zona C” del territorio comunale, ovvero quella che va da 0 a 250 metri sul livello del mare. Nelle altre zone altimetriche la proroga era già stata concessa. Ciò sarà possibile, secondo un’apposita ordinanza, per 5 ore giornaliere da oggi fino al prossimo 15 aprile