Primavera in ritardo e covid in agguato, Bordighera proroga l’accensione dei riscaldamenti

Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito ha oggi firmato l’ordinanza n. 5 con cui viene autorizzata l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento dal 7 aprile fino al 14 aprile 2021 compreso per una durata massima di 5 ore giornaliere.

La decisione è stata presa in considerazione sia della situazione meteorologica e climatica dell’attuale stagione, con particolare riferimento alla bassa temperatura riscontrata in questi ultimi giorni, sia delle misure vigenti in tema di contenimento di coronavirus, che prevedono di non lasciare la propria abitazione se non per comprovati ed urgenti motivi.