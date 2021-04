Potremo fare tutti il tampone a casa: il kit fai da te in vendita nei supermercati

Liguria. Tamponi rapidi fai da te in vendita in supermercati, negozi, bar e in molte altre attività commerciali che decideranno di distribuirlo. È questa la novità che, secondo il Corriere della Sera, ci attende per il mese di maggio. Il prezzo sarà contenuto, dai 6 agli 8 euro, e permetterà di scoprire dopo 15 minuti se si è stati a contatto con il Covid-19.

La grande novità, i test per l’autodiagnosi erano già disponibili in farmacia e online, è che saranno venduti in attività commerciali che frequentiamo quotidianamente. Sarà, quindi, più facile reperirli ed essere più tranquilli di uscire di casa, incontrare amici o andare a scuola.

È bene sottolineare che l’affidabilità dei test fai da te non è la stessa del tampone molecolare, l’unico che attesti con certezza la positività o negatività da Covid-19. Ma nei giorni scorsi il prodotto, brevettato dalla cinese Xiamen Boson Biotech e distribuito in Europa dal gruppo austriaco Technomed, è stato inserito nell’elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute, consentendone così la vendita in qualsiasi attività, come avvenuto per le mascherine.

Un’opportunità che sicuramente può renderne più agevole l’utilizzo e quindi contribuire allo screening di massa attraverso un altro strumento di diagnosi per cui basta seguire con attenzione le istruzioni anche dal divano di casa. Inserendo il tampone nella regione nasale e attendendo un quarto d’ora, si avrà il risultato.