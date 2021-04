Petanque, la San Giacomo Imperia vince il derby contro il Gsp Ventimiglia

Imperia. La San Giacomo Imperia vince il derby contro il Gsp Ventimiglia nella serie A maschile di petanque.

Gli imperiesi, sabato 17 aprile, si sono infatti imposti per 14-8 in trasferta sul Gsp Ventimiglia che finisce così in zona playout.

Ecco la classifica: San Giacomo Imperia p. 25; Vita Nova Savigliano 21; Valle Maira 18; Costigliolese 15; Gsp Ventimiglia 13; Buschese 7; Caragliese 0.