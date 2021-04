Perinaldo, incendio a casetta di campagna disabitata

Perinaldo. I vigili del fuoco dal distaccamento si Ventimiglia sono intervenuti in località Boschetto per una piccola casa di campagna in fiamme.

E’ successo verso le 16.15. Le origini dell‘incendio sono al momento sconosciute. Il fabbricato, che appare composta fondamentalmente da una cucina al coperto ed un altro vano, sembrerebbe essere disabitato. Presenti sul posto anche i carabinieri.