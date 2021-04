Sanremo. Nella settimana precedente, sono scese in campo diverse formazioni della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli: Conad City Green Mazzu U16/F CSI, Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U16/F CSI, Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U15/F Fipav e Mazzucard U13/F Fipav.

Giovedì 15 aprile alle 19 a Villa Citera a Sanremo, si è giocato il derby tutto a tinte Mazzucchelli tra la “ARSA Mazzu” e il Conad City Green Mazzu, partita valida per il campionato U16/F CSI. Il match ha visto uscire vincente la squadra Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli che si è portata a casa la partita per 3 set a 0, di seguito i parziali: 25/14, 25/21, 25/21. A fine incontro entrambi gli allenatori si sono espressi in maniera positiva sulla partita, infatti si sono potute vedere buone azioni di gioco sia da una parte che dall’altra e questo è un ottimo sinonimo di crescita delle squadre.

Successivamente, sabato 17 aprile alle 16 presso il Palazzetto dello Sport di Imperia, la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha dovuto fronteggiare la NSC Volley Imperia, partita valida per il campionato U15/F e in cui la squadra green ha subito una sconfitta per 3 – 0 con i seguenti parziali: 25/9, 25/14, 25,5. A fine incontro il mister della squadra Mazzucchelli ha dichiarato che la prestazione delle sue ragazze è stata sotto tono, infatti le ragazze hanno giocato poco concentrate e sbagliando troppo hanno permesso alle avversarie di imporsi in maniera netta ma meritata. Il mister ha inoltre affermato che si sono comunque viste delle cose positive e che si lavorerà per sistemare quelle sbavature dovute alla scarsa concentrazione.

Domenica 18 aprile alle 11 presso la Palestra di Villa Citera a Sanremo, il Conad City Green Mazzu ha affrontato il Caramagna Volley, partita valida per il campionato U16/F CSI e che ha visto uscire vincente la formazione ospite per 3 – 0, di seguito il punteggio dei set: 15/25, 13/25, 11/25. A fine incontro, il mister della Conad City Green Mazzu si è espresso così riguardo la partita delle sue atlete: «Sono contento di essere riuscito a iniziare il campionato vista la situazione surreale che si sta vivendo in palestra, e non solo, causa Covid che ha bruscamente interrotto il percorso iniziato la scorsa stagione con questa squadra. Il risultato è fine a ste stesso, alle ragazze chiediamo di fare ciò che insegniamo, a volte ci riescono meglio e altre peggio ma la base c’è e la cosa importante è che si divertano e che abbiano voglia di imparare sempre più, in modo tale che questi insegnamenti siano utili sia per un percorso sportivo ma soprattutto di vita. Detto ciò la prestazione poteva essere migliore ma, essendo praticamente all’inizio, abbiamo tutto il tempo per poter migliorare e sicuramente lavoreremo per fare ciò».

Sempre domenica 18 aprile alle 14 al Mercato dei Fiori, è scesa in campo la formazione Mazzucard U13/F che ha affrontato la NSC Volley Imperia, subendo una sconfitta per 3 set a 0 con i seguenti punteggi: 9/25, 12/25, 20/25. A fine match Valter De Alessandri, coach della Mazzucard, si è comunque espresso in maniera positiva sulla partita, sottolineando come la sconfitta non debba essere un limite ma solamente un punto di partenza. Il coach Green ha infatti visto cose positive, sottolineando come le sue ragazze abbiano incominciato a capire le proprie posizioni in campo, migliorando i fondamentali di gioco. Il mister, inoltre, si reputa soddisfatto dell’impegno che la sua squadra dimostra in ogni match.

Infine, sempre domenica 18 aprile, alle 16 presso il Pallone Comunale di S. Lorenzo al Mare, l’ ”ARSA Mazzu” ha fronteggiato il Nova Volley A.S.D. nella partita valevole per il campionato U16/F CSI e che ha visto uscire vincente la formazione Imperiese per 3 – 0 con Il seguente punteggio: 25/21, 25/20, 25/21.

I prossimi impegni della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli saranno:

– giovedì 22 aprile alle 17.15 al Mercato Dei Fiori, Oliflor Sanremo vs Mazzucard U13/F

– giovedì 22 aprile alle 17.30 presso il Palaleca di Albenga, Albenga Volley vs Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli.