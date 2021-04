Pallavolo, importante vittoria per la Nlp Sanremo sul Volley Primavera Imperia

Sanremo. Importante vittoria per la Nlp Sanremo maschile under 17. Sul campo del Mercato dei Fiori la Amg Impresa Edile si impone per 3/0 sul Volley Primavera Imperia.

Balbis e compagni partono forte e grazie ad una buona ricezione e degli ottimi servizi riescono ad aggiudicarsi il primo set 25/20. Molto bene il secondo 25/12 con i decisivi muri dei centrali Depanis e Mauro e gli attacchi di Malfatto. Nel terzo i matuziani non abbassano la guardia e con le ottime difese del libero Bortesi e gli attacchi di Migliore chiudono il match 25/20. Da sottolineare l’ottima prova in regia di El Jaidouli.

Così commenta il coach Michele Minaglia: «Sono soddisfatto. Ci stiamo allenando bene e i risultati iniziano a vedersi. Siamo riusciti a mantenere la giusta concentrazione per tutti i set in una partita che sulla carta non ci vedeva favoriti».

Classifica guidata dal Vt Finale dall’alto dei sui 12 punti ma lotta aperta per il secondo posto: Autoscuole Riunite punti 4 seguita da Amg a 3 (con una partita in più) e Primavera 2. Questa la formazione: Balbis Alessio (capitano), Bortesi Federico (libero), De Panis Nicolò, El Jaidouli Hicham, Ghiretti Gabriele, Malfatto Gian Battista, Mauro Carlos, Migliore Filippo, Paolino Matteo, Christian Farisano, Lorenzo Graglia, Giovanni Paolo Corsaro.