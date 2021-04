Pallavolo, il Grafiche Amedeo Rvs Sanremo vince a Genova

Sanremo. Con un netto 3 set a 0 la squadra maschile del Grafiche Amedeo Rvs Sanremo, capitanata da Joele Gazzera, espugna la palestra di San Pio Genova e si porta al terzo posto in classifica in zona play off con una gara in meno rispetto agli avversari.

La gara con il punteggio di 18 a 25, 18 a 25 e 13 a 25 non è mai stata messa in discussione.

Adesso occhi puntati sull’incontro di sabato sera in quel di Albissola dove i ragazzi del Grafiche Amadeo incontrano il Volley Albissola, primo in classifica.