Ospedaletti. E’ di una donna ferita il bilancio dell’incidente che si è verificato stasera a Ospedaletti all’incrocio tra l’Aurelia e via De Medici tra un’auto, una Fiat, condotta da un uomo e una moto guidata da un ragazzo con la sua compagna che viaggiava come passeggera.

Probabilmente, a causa di una mancata precedenza, i due mezzi si sono scontrati.

Foto 5 di 5









Ad avere la peggio è stata la passeggera della moto che è stata sbalzata sull’asfalto e per le ferite riportate è stata trasportata in codice giallo di media gravità al Pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera da un equipaggio di Ponente Emergenza. Anche il fidanzato, conducente della moto, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri.