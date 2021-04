Ospedaletti, il Comune vuole rimettere in funzione il parcheggio sotterraneo in Via Cavalieri di Malta

Ospedaletti. Nel corso della sua ultima riunione che si è svolta lunedì 12 aprile, la giunta comunale ha espresso il suo parere favorevole ed approvato l’indirizzo di ‘avviso esplorativo per manifestazione di interesse’ alla presentazione di un Progetto di Finanza finalizzato al recupero, alla riqualificazione e conseguente gestione di una struttura destinata a parcheggio a rotazione e a pagamento presso l’autosilo che ha il suo ingresso in via Cavalieri di Malta, sotto la pista ciclopedonale, ed è indicato come ‘Comparto 1’.

Il parcheggio può ospitare sino a 156 autovetture e 14 moto o scooter. L’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Cimiotti si augura che anche diversi imprenditori locali manifestino il loro interesse.