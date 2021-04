Rocchetta Nervina. Ha tentato di difendersi ma non ce l’ha fatta, Tina Boero, 80 anni, uccisa dal marito Fulvio Sartori, 81 anni, all’alba di lunedì 19 aprile, nell’abitazione in cui i due anziani coniugi vivevano da anni, in via Umberto I, alle porte del paese di Rocchetta Nervina. Un omicidio che, al momento, resta ancora senza un perché.

Prima di soccombere ai colpi mortali inferti dal marito, la donna ha cercato di afferrare il coltello da cucina con la quale Sartori l’ha poi colpita alla gola, sgozzandola. Poco dopo, la stessa tragica fine è toccata anche alla fedele cagnolina della coppia: Luna.

Stamani nell’obitorio dell’ospedale di Sanremo il medico legale Francesca Fossati ha svolto l’autopsia sul corpo dell’anziana vittima, che aveva sulle mani alcune ferite: probabilmente causate dalla lama del coltello quando ha provato a disarmare Sartori.

L’anziano si è poi messo a letto e ha tentato di togliersi la vita, anche se non è ancora chiaro se si sia ferito solo ai polsi o anche alla gola. Nella casa dei due, gli inquirenti hanno trovato altri coltelli: le indagini proseguono per capire se l’uomo ne ha utilizzato uno solo o anche altri.

Per Sartori, arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario, il gip Massimiliano Botti ha disposto l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: verrà trasferito nel penitenziario di Sanremo non appena sarà dimesso dall’ospedale di Imperia, dove si trova al momento, piantonato dai militari dell’Arma.